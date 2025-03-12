دوري أبطال أوروبا
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1 - 0مجم 2 - 2جزاء 2 - 4
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كونور جالاجير 1'
(ش١ 1-0) (ن م 1-0) (و إ 1-0)

أتلتيكو مدريد v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,