الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 0
انتهت
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ألكسندر سورلوث 3'كونور جالاجير 45'جوليان ألفاريز 77'
(½ 2-0) (انتهت 3-0)

أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانوالنتائج والإحصائيات,