كأس ملك إسبانيا
team-logo
0 - 1المجموع 4 - 5
انتهت
team-logo
فيران توريس 27'
(½ 0-1) (انتهت 0-1)

أتلتيكو مدريد ضد برشلونةالنتائج والإحصائيات,