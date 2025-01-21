دوري أبطال أوروبا
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5 - 0
ن م
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M. Retegui 12'وماريو باساليتش 58'C. De Ketelaere 63'أديمولا لوكمان 90'M. Brescianini 90' + 4'
(ش١ 1-0) (ن م 5-0)

أتالانتا v شتورم جراتسالنتائج والإحصائيات,