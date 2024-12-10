دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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C. De Ketelaere 45' + 2' (جزاء)أديمولا لوكمان 65'
كيليان مبابي 10'فينيسيوس جونيور 56'جود بيلينجهام 59'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

أتالانتا v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,