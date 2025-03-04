دوري أبطال أوروبا
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1 - 7
ن م
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N. Lang 43' (جزاء)
جوراين تيمبير 18'إيثان نوانيري 21'ميكيل ميرينو 31'مارتن اوديغارد 47', 73'لياندرو تروسار 48'ريكاردو كالافيوري 85'
(ش١ 1-3) (ن م 1-7)

آيندهوفن v آرسنالالنتائج والإحصائيات,