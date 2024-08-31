الدوري الألماني
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3 - 1
ن م
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H. Ekitike 24'H. Larsson 33'O. Marmoush 56'
أندري كراماريتش 54'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

آينتراخت فرانكفورت v هوفينهايمالنتائج والإحصائيات,