الدوري الألماني
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2 - 0
ن م
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H. Ekitike 18'O. Hoejlund 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

آينتراخت فرانكفورت v بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,