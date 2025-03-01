الدوري الألماني
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1 - 4
ن م
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H. Ekitike 37'
ناثان تيلا 26'نوردي موكيلي 29'باتريك شيك 33'A. Garcia 62'
(ش١ 1-3) (ن م 1-4)

آينتراخت فرانكفورت v باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,