دوري أبطال أوروبا
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5 - 0
ن م
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I. Acikgoz 18'N. Anyomi 66'S. Martinez 74'L. Graewe 76'G. Reuteler 84'
(ش١ 1-0) (ن م 5-0)

آينتراخت فرانكفورت للسيدات v إف سي مالموالنتائج والإحصائيات,