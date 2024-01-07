كأس ملك إسبانيا
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0 - 3
ن م
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A. Villalibre 17', 40'إيكر مونياين 33'
(ش١ 0-3) (ن م 0-3)

آيبار v أتلتيك بيلباوالنتائج والإحصائيات,