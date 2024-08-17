الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 0
ن م
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كاي هافرتيس 25'بوكايو ساكا 74'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

آرسنال v وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,