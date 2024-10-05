الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 1
ن م
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كاي هافرتيس 58'جابرييل مارتينيلي 68'بوكايو ساكا 88'
C. Archer 55'
(ش١ 0-0) (ن م 3-1)

آرسنال v ساوثامبتونالنتائج والإحصائيات,