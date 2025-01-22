دوري أبطال أوروبا
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3 - 0
ن م
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ديكلان رايس 2'كاي هافرتيس 66'مارتن اوديغارد 90' + 1'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

آرسنال v دينامو زغربالنتائج والإحصائيات,