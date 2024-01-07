كأس ملك إسبانيا
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2 - 4
ن م
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E. Jauregi 30'R. Rodriguez 35'
M. Rodriguez 6'Jailson 49'A. Douvikas 52', 75'
(ش١ 2-1) (ن م 2-4)

اموريبيتا v سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,