دوري روشن السعودي
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2 - 3
ن م
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B. Darwish 55'A. Noor 88'
فرونسوا كامانو 1', 51'جورج كيفين نكودو 83'
(ش١ 0-1) (ن م 2-3)

الوحدة v ضمكالنتائج والإحصائيات,