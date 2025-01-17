دوري روشن السعودي
team-logo
0 - 3
ن م
team-logo
C. Puertas 44'بيير إيميرك آوباميانج 67'I. Fernandez 90' + 7'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

الوحدة v القادسيةالنتائج والإحصائيات,