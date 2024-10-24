دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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Y. Amyn 45' + 2'
كونستانتينوس فورتوينيس 55' (جزاء)F. Martins 59'خالد ناري 72'
(ش١ 1-0) (ن م 1-3)

الوحدة v الخليجالنتائج والإحصائيات,