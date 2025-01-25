دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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A. Al-Salem 31'Y. Amyn 86'
موسى ديمبيلي 79'A. Madu 90' + 3'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

الوحدة v الاتفاقالنتائج والإحصائيات,