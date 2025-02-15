دوري روشن السعودي
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1 - 4
ن م
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J. El Yamiq 42'
مهند الشنقيطي 37'كريم بنزيما 45'ستيفن بيرجوين 60'حسام عوار 90' + 5'
(ش١ 1-2) (ن م 1-4)

الوحدة v الاتحادالنتائج والإحصائيات,

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