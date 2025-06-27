كأس العالم للأندية
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2 - 0
انتهت
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سالم الدوسري 22'ماركوس ليوناردو 90' + 5'
(½ 1-0) (انتهت 2-0)

الهلال ضد باتشوكاالنتائج والإحصائيات,