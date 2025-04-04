دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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A. Al Ali 62'
علي الحسن 45' + 4'كريستيانو رونالدو 47', 88' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

الهلال v النصرالنتائج والإحصائيات,