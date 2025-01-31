دوري روشن السعودي
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4 - 0
ن م
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Kaio 4'سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 43'ماركوس ليوناردو 45' + 2', 55'
(ش١ 3-0) (ن م 4-0)

الهلال v الأخدودالنتائج والإحصائيات,