دوري أبطال إفريقيا
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1 - 1
ن م
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J. Girumugisha 78'
S. Bayazid 5'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

الهلال أم درمان v إم سي ألجيرالنتائج والإحصائيات,