دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
أندرسون تاليسكا 1'
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 77'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

النصر v الهلالالنتائج والإحصائيات,