دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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M. Saadane 41' (هدف عكسي)محمد سيماكان 57'كريستيانو رونالدو 87'
M. Batna 72'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

النصر v الفتحالنتائج والإحصائيات,