دوري روشن السعودي
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2 - 0
انتهت
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جون دوران 75'كريستيانو رونالدو 90' + 7' (ضربة جزاء)
(½ 0-0) (انتهت 2-0)

النصر ضد الخليجالنتائج والإحصائيات,