دوري روشن السعودي
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2 - 3
ن م
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أيمن أحمد 47'محمد عبدالحكيم ال فتيل 65'
جورجينيو فينالدوم 55', 89'محمد عبدالحكيم ال فتيل 82' (هدف عكسي)
(ش١ 0-0) (ن م 2-3)

النصر v الاتفاقالنتائج والإحصائيات,

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