الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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A. Abdelaziz Mody 73' (جزاء)
A. El Ouady 21'A. Eba 45'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

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