الدوري المصري الممتاز
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1 - 1
ن م
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A. Abed 41' (جزاء)
A. Nasser 86' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

المقاولون العرب v فاركوالنتائج والإحصائيات,