الدوري المصري الممتاز
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1 - 1
ن م
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J. Ojera 46'
J. Ebuka 42'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

المقاولون العرب v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,