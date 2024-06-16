الدوري المصري الممتاز
team-logo
3 - 1
ن م
team-logo
M. Niass 56'A. Abdelaziz Mody 70' (جزاء)M. Salem 74'
M. Hany 87'
(ش١ 0-0) (ن م 3-1)

المقاولون العرب v الجيشالنتائج والإحصائيات,