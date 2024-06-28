الدوري المصري الممتاز
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1 - 4
ن م
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M. Niass 51'
Y. Annor 1'O. Faisal 14'S. Aka 69'M. Grendo 82'
(ش١ 0-2) (ن م 1-4)

المقاولون العرب v البنك الأهليالنتائج والإحصائيات,