كأس مصر
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1 - 1جزاء 3 - 4
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S. Mohsen 83'
F. Lakay 10'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1) (و إ 1-1)

المصري v بيراميدزالنتائج والإحصائيات,