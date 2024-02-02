كأس أمم إفريقيا
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3 - 1
ن م
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شانسيل مبيمبا 27'Y. Wissa 65' (جزاء)ارثور ماسوكو 82'
M. Bayo 20' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

الكونجو الديمقراطية v غينياالنتائج والإحصائيات,