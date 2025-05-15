دوري روشن السعودي
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3 - 1
انتهت
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كاميرون بويرتاس 43', 86'بيير إيميرك آوباميانج 90' + 7'
اوديون ايغالو 29'
(½ 1-1) (انتهت 3-1)

القادسية ضد الوحدةالنتائج والإحصائيات,