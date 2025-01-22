دوري روشن السعودي
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2 - 1
ن م
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S. Bendebka 78' (جزاء)N. Masoud 90' + 20' (جزاء)
نيكولاي ستانسيو 69'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

الفتح v ضمكالنتائج والإحصائيات,