دوري أدنوك
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3 - 1
انتهت
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سفيان رحيمي 23'كوامي اوتون 40'كاكو 44'
مهدي قائدي 52'
(½ 3-0) (انتهت 3-1)

العين ضد إتحاد كلباءالنتائج والإحصائيات,