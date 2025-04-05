دوري أدنوك
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2 - 1
انتهت
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M. Al Junaibi 36'S. Jolacic 73'
عبد السلام محمد 31'
(½ 1-1) (انتهت 2-1)

العروبة ضد إتحاد كلباءالنتائج والإحصائيات,