دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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H. Camara 54'M. Al-Thani 57'
M. Batna 52' (جزاء)A. Al Masoud 81'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

الشباب v الفتحالنتائج والإحصائيات,