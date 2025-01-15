دوري روشن السعودي
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2 - 1
ن م
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دانييل بودنس 72'عبد الرزاق حمد الله 90' + 7'
يحيى الشهري 56'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

الشباب v الرياضالنتائج والإحصائيات,