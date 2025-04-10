دوري روشن السعودي
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2 - 0
ن م
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كريستيان جوانكا 12'عبد الرزاق حمد الله 45' + 4' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 2-0)

الشباب v الخلودالنتائج والإحصائيات,