الدوري المصري الممتاز
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4 - 2
ن م
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M. Shalaby 4'N. Dounga 41'I. N'diaye 89'Zizo 90' + 1'
J. Ebuka 21'S. Awujoola 72'
(ش١ 2-1) (ن م 4-2)

الزمالك v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,