كأس مصر
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5 - 2
ن م
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M. Yasser 3'ابراهيم يوسف 7'N. Maher 8'عبد الله السعيد 81' (جزاء)M. Nasser 90' + 5'
H. Barakat 19' (جزاء)A. Hamada 22'
(ش١ 3-2) (ن م 5-2)

الزمالك v بروكسيالنتائج والإحصائيات,