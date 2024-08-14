الدوري المصري الممتاز
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1 - 3
ن م
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S. Akinyoola 35'
O. El Said 25'K. Tarek 40'محمد حمدي 74' (جزاء)
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

الزمالك v الجيشالنتائج والإحصائيات,