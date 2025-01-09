دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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انطونيو خوسي دي كارفالهو 68'Y. Barbet 90' + 2'
كونستانتينوس فورتوينيس 44'F. Martins 80'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

الرياض v الخليجالنتائج والإحصائيات,