دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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أمير سعيود 76'
كريستيانو رونالدو 35'نواف بوشل 47'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

الرائد v النصرالنتائج والإحصائيات,