دوري روشن السعودي
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2 - 1
ن م
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P. Szappanos 45' + 2' (هدف عكسي)M. Saadane 65' (هدف عكسي)
A. Al Anazi 85'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

الرائد v الفتحالنتائج والإحصائيات,