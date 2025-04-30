الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
انتهت
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A. Gouda 76'
على جبر 43'فيستون مايلي 87'
(½ 0-1) (انتهت 1-2)

الحدود ضد بيراميدزالنتائج والإحصائيات,