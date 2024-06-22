الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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M. Diab 11'O. El Said 70'
M. El Badry 36'A. Benkassou 48'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

الجيش v سموحةالنتائج والإحصائيات,